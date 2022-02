La Russia ha attaccato l’Ucraina? In vetta alle ricerche degli italiani su Google (Di martedì 22 febbraio 2022) “La Russia ha attaccato l’Ucraina?“. Dopo i numerosi annunci degli Usa sull’imminente possibile conflitto, il dubbio sull’inizio della guerra tra Russia e Ucraina resta negli italiani. Che infatti hanno posto questa domanda a Google, con un picco impressionante del +2.250%. In termini di interesse di ricerca, il presidente russo Putin è costantemente più cercato del presidente americano Biden. A svelarlo è una ricerca di AvantGrade.com, agenzia di Seo & digital marketing, che ha analizzato i trend di ricerca su Google negli ultimi 7 giorni. Il picco di ricerca si è registrato in concomitanza con il discorso di Putin, che in diretta tv ha riconosciuto l’indipendenza delle repubbliche separatiste ucraine di Lugansk e Donetsk, le due regioni del ... Leggi su ildenaro (Di martedì 22 febbraio 2022) “Laha?“. Dopo i numerosi annunciUsa sull’imminente possibile conflitto, il dubbio sull’inizio della guerra trae Ucraina resta negli. Che infatti hanno posto questa domanda a, con un picco impressionante del +2.250%. In termini di interesse di ricerca, il presidente russo Putin è costantemente più cercato del presidente americano Biden. A svelarlo è una ricerca di AvantGrade.com, agenzia di Seo & digital marketing, che ha analizzato i trend di ricerca sunegli ultimi 7 giorni. Il picco di ricerca si è registrato in concomitanza con il discorso di Putin, che in diretta tv ha riconosciuto l’indipendenza delle repubbliche separatiste ucraine di Lugansk e Donetsk, le due regioni del ...

