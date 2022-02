“La Russia è passata all’azione militare”. La Nato pronta a intervenire in difesa dell’Ucraina. Stoltenberg: “Oltre cento jet e 120 navi sono in allerta” (Di martedì 22 febbraio 2022) “Noi condanniamo la decisione di Mosca” di riconoscere le repubbliche di Lugansk e Donetsk e “condanniamo l’incursione militare in Ucraina”. “È una escalation seria provocata dalla Russia”. È quanto ha detto nel corso di una conferenza stampa (qui il video) il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ribadendo il “supporto politico e finanziario” all’Ucraina. “La Russia è passata all’azione militare, siamo in allerta, monitoriamo la situazione” ha aggiunto il capo dell’Alleanza atlantica. La Nato è pronta a fornire supporto politico e finanziario all’Ucraina “La Nato – ha detto ancora Stoltenberg – è risoluta e unita nella sua determinazione a proteggere e ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 22 febbraio 2022) “Noi condanniamo la decisione di Mosca” di riconoscere le repubbliche di Lugansk e Donetsk e “condanniamo l’incursionein Ucraina”. “È una escalation seria provocata dalla”. È quanto ha detto nel corso di una conferenza stampa (qui il video) il segretario generale della, Jens, ribadendo il “supporto politico e finanziario” all’Ucraina. “La, siamo in, monitoriamo la situazione” ha aggiunto il capo dell’Alleanza atlantica. Laa fornire supporto politico e finanziario all’Ucraina “La– ha detto ancora– è risoluta e unita nella sua determinazione a proteggere e ...

