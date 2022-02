“La rinuncia alla potestà genitoriale può essere messa per iscritto?” (Di martedì 22 febbraio 2022) Salve, sono una donna di 37 anni, single. Vorrei avere una gravidanza ma non ho una relazione stabile da tempo. Per cui vorrei avere un figlio con un uomo. Si tratta di un richiedente protezione internazionale che vive in Germania e con il quale ho avuto una breve relazione in passato. Abbiamo mantenuto dei buoni rapporti, perciò gli ho chiesto se vuole essere il padre di un bambino, esonerandolo da responsabilità. Mi chiedo se esiste la possibilità che la rinuncia alla responsabilità ed alla potestà genitoriale venga messa per iscritto, perché vorrei che questa situazione sia chiara, senza recriminazioni reciproche in futuro. La ringrazio infinitamente. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine. Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 22 febbraio 2022) Salve, sono una donna di 37 anni, single. Vorrei avere una gravidanza ma non ho una relazione stabile da tempo. Per cui vorrei avere un figlio con un uomo. Si tratta di un richiedente protezione internazionale che vive in Germania e con il quale ho avuto una breve relazione in passato. Abbiamo mantenuto dei buoni rapporti, perciò gli ho chiesto se vuoleil padre di un bambino, esonerandolo da responsabilità. Mi chiedo se esiste la possibilità che laresponsabilità edvengaper, perché vorrei che questa situazione sia chiara, senza recriminazioni reciproche in futuro. La ringrazio infinitamente. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.

