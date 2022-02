La replica di Gianmaria Antinolfi e Federica Calemme alle parole di Sophie Codegoni sulla loro presunta rottura

Advertising

Novella_2000 : Federica replica a un'illazione di Sophie su lei e Gianmaria #gfvip -

Ultime Notizie dalla rete : replica Gianmaria

Chiacchierando con Lulù in veranda, Sophie si è lasciata andare ad una considerazione sulla coppia formata da Federica e. Una considerazione che alla napoletana non è andata giù: laè arrivata attraverso i social! Scopriamo cosa è successo.Ladi Sophie non si è fatta attendere: "Secondo me non stanno più insieme con" . Ma Lulù non ha potuto confermare la sua ipotesi dal momento che ha spiegato di aver visto solo lei ...La giovanissima ex tronista di Uomini e Donne ha ipotizzato che secondo lei Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi si sarebbe lasciati: “Da buona pettegola quale sono ho detto che secondo me Federica ...(Fonte Mediaset Play) Chiacchierando con Lulù in veranda, Sophie si è lasciata andare ad una considerazione sulla coppia formata da Federica e Gianmaria. Una considerazione che alla napoletana non è ...