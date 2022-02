La pandemia non frena la crescita dell’export agroalimentare: + 15% rispetto al 2019. Competitor battuti (Di martedì 22 febbraio 2022) Un bilancio sulle esportazioni agroalimentari italiane dopo due anni di pandemia mette in luce una dinamica di crescita a valori vicina al +15% – rispetto al 2019 -, con performance superiori a quelle dei nostri diretti Competitor come Francia e Germania che sono rimaste sotto il 10% (rispettivamente +8% e +5%). E’ quanto emerge dai dati del sesto Forum Agrifood Monitor realizzato da Nomisma in collaborazione con Crif. Tra i principali mercati di sbocco dell’agroalimentare italiano, Stati Uniti e Canada fanno registrare un aumento a valori del 20% rispetto alla situazione pre-pandemica (2019), in Germania il nostro export cresce del 15%, mentre le variazioni più alte si toccano in Corea del Sud (+60%) e Cina (+46%), sebbene in quest’ultimo paese la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 22 febbraio 2022) Un bilancio sulle esportazioni agroalimentari italiane dopo due anni dimette in luce una dinamica dia valori vicina al +15% –al-, con performance superiori a quelle dei nostri diretticome Francia e Germania che sono rimaste sotto il 10% (rispettivamente +8% e +5%). E’ quanto emerge dai dati del sesto Forum Agrifood Monitor realizzato da Nomisma in collaborazione con Crif. Tra i principali mercati di sbocco dell’italiano, Stati Uniti e Canada fanno registrare un aumento a valori del 20%alla situazione pre-pandemica (), in Germania il nostro export cresce del 15%, mentre le variazioni più alte si toccano in Corea del Sud (+60%) e Cina (+46%), sebbene in quest’ultimo paese la ...

