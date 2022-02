La nuova fiamma di Totti? Tutti gli indizi portano a Noemi

Leggi su blog.libero

(Di martedì 22 febbraio 2022) Si chiamaBocchi, è bionda e ovviamente bellissima. Certezze non ce ne sono, ma gliormai sono tantissimi. Sarebbe lei ladi Francescoormai in fase di separazione dalla moglie Ilary Blasi. Un amore nato qualche mese fa e deflagrato in queste settimana. La passione per il calcio dinon è improvvisa: l’ex marito, imprenditore, è dirigente di una squadra laziale. I due si sono incontrati sui campi da padel, e da lì si sarebbero innamorati., laureata in economia, era presente anche sugli spalti a pochi passi da Francesco durante la recente sfida di campionato Roma-Genoa. Era con leidurante una festa a Colle Oppio, e anche a cena pochi giorni fa in un noto ristorante del Torrino., ...