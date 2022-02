La nuova fiamma di Francesco Totti | Noemi Bocchi

(Di martedì 22 febbraio 2022) Le voci nella Capitale riguardo il possibile divorzio tra Ilary Blasi esi rincorrevano già da tempo: ma chi è, lapresunta fidanzata dello storico capitano della Roma che ha portato allo scollamento del celebre matrimonio trae la famosa showgirl Ilary Blasi? Secondo alcune indiscrezioni sarebbe, nata nel 1988 e laureata in Economia e Commercio, è una grande appassionata di calcio e di padel, dove i due infatti si sarebbero conosciuti. La 34enne che non èall’ambiente del calcio essendo l’ex moglie dell’imprenditore e team manager del Tivoli Calcio Mario Caucci, è stata immortalata in tribuna allo stadio Olimpico, la settimana scorsa, in occasione della partita Roma-Genoa ...

Sarebbe lei la- secondo alcuni un ritorno - del Capitano. La pietra dello scandalo che, stando ai beninformati, rischierebbe di mettere fine al matrimonio tra Francesco Totti e Ilary ...Totti e Ilary Blasi in crisi? Chi sarebbe ladell'ex capitano Dunque, stando alla dichiarazione dell'ex capitano giallorosso, nessuna crisi all'orizzonte e nessuna storia clandestina con ...Bella, bionda e irresistibile. Ma non è Ilary. Si chiama Noemi. Noemi Bocchi, 34 anni, ex moglie in corso di separazione del rampollo delle Cave di travertino, Mario Caucci, e patron ...E adesso che le voci su tradimento e separazione sono deflagrate la curiosità morbosa è diretta altrove: conoscere tutto della nuova fiamma dell'ex campione del mondo. La somiglianza in foto offre un ...