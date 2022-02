La nazionale di calcio femminile degli Stati Uniti verrà pagata quanto quella maschile (Di martedì 22 febbraio 2022) Dopo quasi 6 anni di battaglie le atlete della nazionale femminile di calcio degli Stati Uniti verranno pagate esattamente quanto i loro colleghi maschi. La squadra è campione del mondo in carica ed è guidata da una delle calciatrice più forti della storia, Megan Rapinoe, che si era fatta portavoce di questa istanza per la parità salariale. In base a un accordo ottenuto con la U.S. Soccer Federation da oggi non ci sarà più disparità rispetto alla selezione maschile per le partecipazioni a tornei e match amichevoli. Una “class action” aveva messo nel mirino i vertici del calcio statunitense, accusato di discriminare le donne pagandole meno nonostante raggiungessero risultati ben più soddisfacenti rispetto agli uomini. Inoltre la ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Dopo quasi 6 anni di battaglie le atlete delladiverranno pagate esattamentei loro colleghi maschi. La squadra è campione del mondo in carica ed è guidata da una delle calciatrice più forti della storia, Megan Rapinoe, che si era fatta portavoce di questa istanza per la parità salariale. In base a un accordo ottenuto con la U.S. Soccer Federation da oggi non ci sarà più disparità rispetto alla selezioneper le partecipazioni a tornei e match amichevoli. Una “class action” aveva messo nel mirino i vertici delstatunitense, accusato di discriminare le donne pagandole meno nonostante raggiungessero risultati ben più soddisfacenti rispetto agli uomini. Inoltre la ...

