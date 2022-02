La Nato risponde a Mosca. Centinaia di aerei e navi alleate in allerta (Di martedì 22 febbraio 2022) La Nato ha messo in stato di allerta massima cento aerei da combattimento e oltre 120 unità navali. Nel frattempo migliaia di altri velivoli sono stati indirizzati dai vari Paesi dell’Alleanza verso il confine orientale. “Questo è il momento più pericoloso per la sicurezza europea da una generazione” ha dichiarato il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, intervenuto a seguito della riunione straordinaria d’emergenza della Commissione Nato-Ucraina. “La Russia ha costruito una massiccia forza militare dentro e intorno all’Ucraina, incluso in Bielorussia” ha detto il segretario generale, invitando Kiev a “non rispondere alle provocazioni”. La Russia è pronta a colpire Secondo quanto appurato dalla Nato, Mosca ha a sua disposizione oltre ... Leggi su formiche (Di martedì 22 febbraio 2022) Laha messo in stato dimassima centoda combattimento e oltre 120 unità navali. Nel frattempo migliaia di altri velivoli sono stati indirizzati dai vari Paesi dell’Alleanza verso il confine orientale. “Questo è il momento più pericoloso per la sicurezza europea da una generazione” ha dichiarato il segretario generale della, Jens Stoltenberg, intervenuto a seguito della riunione straordinaria d’emergenza della Commissione-Ucraina. “La Russia ha costruito una massiccia forza militare dentro e intorno all’Ucraina, incluso in Bielorussia” ha detto il segretario generale, invitando Kiev a “nonre alle provocazioni”. La Russia è pronta a colpire Secondo quanto appurato dallaha a sua disposizione oltre ...

