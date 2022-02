La mappa dei centri per curare la dipendenza da Internet (Di martedì 22 febbraio 2022) La IAD (Internet addiction disorder), tradotto con dipendenza da Internet, è una delle patologie più in crescita nell’epoca contemporanea. Le persone colpite dalla sindremoe di dipendenza dalla rete si contraddistinguono per un utilizzo patologico della rete in tutte le sue forme (visualizzazione di video, videogiochi online, social network, chat) con sintomi che sono assimilabili a quelli della ludopatia.In Italia sono ben 99 le strutture curano sul territorio pazienti affetti da dipendenza da Internet. Si tratta di 83 centri facenti capo al Servizio Sanitatio Nazionale e 16 privati. Questi numeri sono stati resi noti dal Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto superiore di sanità (Iss). Consulta la mappaQueste strutture si avvalgono ... Leggi su optimagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) La IAD (addiction disorder), tradotto conda, è una delle patologie più in crescita nell’epoca contemporanea. Le persone colpite dalla sindremoe didalla rete si contraddistinguono per un utilizzo patologico della rete in tutte le sue forme (visualizzazione di video, videogiochi online, social network, chat) con sintomi che sono assimilabili a quelli della ludopatia.In Italia sono ben 99 le strutture curano sul territorio pazienti affetti dada. Si tratta di 83facenti capo al Servizio Sanitatio Nazionale e 16 privati. Questi numeri sono stati resi noti dal Centro Nazionale Dipendenze e Doping dell’Istituto superiore di sanità (Iss). Consulta laQueste strutture si avvalgono ...

