La Lipu scrive ad Anci | “No alle potature da marzo ad agosto”

(Di martedì 22 febbraio 2022) Un appello contro l’abbattimento e ledegli alberi dal 1al 30– ossia durante il periodo di riproduzione degli uccelli – in ambito urbano e periurbano è rivolto dalla Lega italiana protezione uccelli () al presidente dell’Associazione nazionale dei Comuni italiani (), Antonio De Caro, per “salvaguardare biodiversità e servizi ecosistemici“. Nella lettera lachiede anche di “evitare, tutto l’anno,drastiche, limitandosi a interventi motivati, selettivi e mirati al rispetto del mantenimento vitale delle piante”. L’appello viene lato “in vista dell’inizio, tra poco più di un mese, della stagione riproduttiva degli uccelli selvatici che spesso coincide con l’avvio di lavori di abbattimenti e ...

