“La lezioncina del ripetente Carlo Calenda a reti unificate sui media compiacenti”. La sua gestione disastrosa del dossier Ilva è un fatto, ma a sprezzo del ridicolo accusa tutti tranne che se stesso (Di martedì 22 febbraio 2022) La vergogna della politica italiana, dell’inadeguatezza (di cui tutti siamo colpevoli) che spinge il 50% della popolazione a non andare a votare, della povertà di idee e azioni cui purtroppo l’Italia sembra costretta, va divisa a metà con il sistema mediatico del nostro paese. Fra i fenomeni più incredibili in tal senso – roba da studiare, da analizzare seriamente in un trattato psico-economico di cui si avverte l’urgenza – c’è il rapporto dei nostri media con quell’imbarazzante personaggio chiamato Carlo Calenda, leaderino del suo partitino, parvenu che non appena apre bocca ricorda il verso di Guccini “col ghigno e l’ignoranza dei primi della classe”, benché lui non abbia il phisyque du role nemmeno per fare il primo della classe, infatti era ripetente già al liceo. Vetrine spropositate per ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 22 febbraio 2022) La vergogna della politica italiana, dell’inadeguatezza (di cuisiamo colpevoli) che spinge il 50% della popolazione a non andare a votare, della povertà di idee e azioni cui purtroppo l’Italia sembra costretta, va divisa a metà con il sistematico del nostro paese. Fra i fenomeni più incredibili in tal senso – roba da studiare, da analizzare seriamente in un trattato psico-economico di cui si avverte l’urgenza – c’è il rapporto dei nostricon quell’imbarazzante personaggio chiamatoCalenda, leaderino del suo partitino, parvenu che non appena apre bocca ricorda il verso di Guccini “col ghigno e l’ignoranza dei primi della classe”, benché lui non abbia il phisyque du role nemmeno per fare il primo della classe, infatti eragià al liceo. Vetrine spropositate per ...

