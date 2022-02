La Juve sfida il Villarreal | quanto valgono i quarti di Champions

(Di martedì 22 febbraio 2022)ntus– Lantus è la seconda italiana, dopo l’Inter, a scendere in campo per il suo ottavo di finale della UEFALeague. Un match importante per i bianconeri, reduci da due pareggi con Atalanta e Torino – nel derby della Mole – in campionato, che hanno un po’ frenato L'articolo

Manca sempre meno allo scontro valevole per l'andata degli ottavi di Champions League trae Villarreal , unache in casa spagnola sono decisi ad affrontare senza grandi timori reverenziali. Lo confermano le parole di Pau Torres , difensore del Sottomarino Giallo che questa sera, ...Il secondo round dellasi giocherà il prossimo 16 marzo, quando all'Allianz Stadium si conoscerà il nome di chi approderà ai quarti. Villarreal -: come vederla in tv e in streaming ...Diffidati Villarreal Juve, occhio alla situazione cartellini in casa bianconera. Un big potrebbe saltare la sfida di ritorno se ammonito Juve in campo questa sera contro il Villarreal, nell’incontro ...Manca sempre meno allo scontro valevole per l’andata degli ottavi di Champions League tra Juve e Villarreal, una sfida che in casa spagnola sono decisi ad affrontare senza grandi timori reverenziali.