La Guardia costiera soccorre 573 persone

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) 573 migranti sono stati tratti in salvo dallaitaliana in un maxi soccorso realizzato nella notte tra lunedì e martedì al largo di Capo Passero, a circa 70 miglia nautiche dalle coste siciliane. Leviaggiavano su due pescherecci sovraccarichi e in balia di condizioni meteo sfavorevoli che sarebbero peggiorate nelle ore seguenti. A bordo anche 59 minori, di cui molti non accompagnati, e il corpo di una persona priva di vita, che secondo i migranti sarebbe deceduta