La giustizia in Italia è ridotta a fiction (e non solo sulla Rai)

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 22 febbraio 2022) La vita imita ledella Rai, purtroppo, quindi va seguita con attenzione questa “Vostro onore” che arriva in tv a fine mese. È la storia di un giudice irreprensibile (Stefano Accorsi) che si trova stretto nella morsa fra legge e sentimenti quando suo figlio viene accusato di ciò che credo tecnicamente si chiami omicidio stradale. Certo, fossi io lo sceneggiatore lanon durerebbe neanche dieci minuti: è dai tempi di Antigone e Creonte che non capisco l’attrito fra legge e sentimenti; ogni volta che li si mette a confronto mi fa la stessa impressione di quando si correlano, che so, trigonometria e peristalsi. Sono due vasi non comunicanti: la legge non può lasciare spazio ai sentimenti, altrimenti sarebbe arbitrio; i sentimenti non possono influenzare la legge, altrimenti la ridurrebbero a capriccio. Ma sarò difettoso io. Pare infatti che ...