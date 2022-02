La Germania ha bloccato il Nord Stream 2 (Di martedì 22 febbraio 2022) “Alla luce delle ultime azioni della Russia la certificazione per l’avvio della pipeline Nord Stream 2 non potrà essere data”. Poche parole, ma molto precise: il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha di fatto “spento” il Nord Stream 2, il gasdotto cioè capace di aumentare la portata di gas russo diretto verso la Germania e verso InsideOver. Leggi su it.insideover (Di martedì 22 febbraio 2022) “Alla luce delle ultime azioni della Russia la certificazione per l’avvio della pipeline2 non potrà essere data”. Poche parole, ma molto precise: il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha di fatto “spento” il2, il gasdotto cioè capace di aumentare la portata di gas russo diretto verso lae verso InsideOver.

