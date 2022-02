La Germania fa i conti (politici) della decisione di Scholz su Nord Stream 2 (Di martedì 22 febbraio 2022) L’ingresso delle forze armate russe nel territorio delle province separatiste ucraine di Lugansk e Donetsk “rappresenta una grave violazione del diritto internazionale”. Con queste parole il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha condannato la prova di forza voluta dal presidente della Federazione russa Vladimir Putin. Coerente con quanto concordato con (o secondo alcuni osservatori con quanto imposto da) il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, Scholz ha reagito alla zampata dell’orso russo ordinando al ministero dell’Economia guidato dal vicecancelliere dei Verdi Robert Habeck di compiere i passi amministrativi necessari affinché il gasdotto non possa essere certificato per il momento. "E senza questa certificazione, Nord Stream 2 non può entrare in funzione", ha messo in chiaro il cancelliere. La sua ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 22 febbraio 2022) L’ingresso delle forze armate russe nel territorio delle province separatiste ucraine di Lugansk e Donetsk “rappresenta una grave violazione del diritto internazionale”. Con queste parole il cancelliere tedesco Olafha condannato la prova di forza voluta dal presidenteFederazione russa Vladimir Putin. Coerente con quanto concordato con (o secondo alcuni osservatori con quanto imposto da) il presidente degli Stati Uniti Joe Biden,ha reagito alla zampata dell’orso russo ordinando al ministero dell’Economia guidato dal vicecancelliere dei Verdi Robert Habeck di compiere i passi amministrativi necessari affinché il gasdotto non possa essere certificato per il momento. "E senza questa certificazione,2 non può entrare in funzione", ha messo in chiaro il cancelliere. La sua ...

