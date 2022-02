La Germania cede al ricatto Usa | “Stop al Nord Stream 2” I rischi l’Europa

(Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb – Nel continuo braccio di ferro tra Russia e Stati Uniti, a pagare il prezzo più alto è, incapace di stare sopra e non di lato. Un’Europa che dovrebbe svolgere un ruolo di arbitro attivo per una soluzione diplomatica e non di comparsa allineata al volere di Washington. Lo scriviamo da settimane e oggi è arrivata la prima conferma concreta, da parte di un attore che sin qui aveva tentato di giocare anche buone carte, prima di gettare la spugna. Parliamo della, arresasi oggi al volere Usa sul2.2, così laalamericano Il cancelliere tedesco Olaf Scholz ha infatti sospeso l’autorizzazione al gasdotto – gigantesca opera che dalla Russia arriva in ...

Il Primato Nazionale

