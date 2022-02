La foto che non dovevate vedere del SUV Ferrari Purosangue (Di martedì 22 febbraio 2022) Il SUV Ferrari è quasi pronto ad arrivare, come confermano questi scatti "rubati" apparsi in rete e sui social nelle ultime ore. Il SUV Ferrari, che si chiamerà Purosangue e verrà presentato ufficialmente entro la fine del 2022, è stato fotografato all'interno dell'impianto produttivo di Maranello, dove sullo sfondo si vede anche un'altra supercar in catena di montaggio. Non sappiamo e non sapremo mai se queste foto sono state effettivamente trafugate e se qualcuno sta passando un brutto quarto d'ora o se si tratti di una brillante operazione per alzare ancora di più l'attenzione sul SUV Ferrari. Di certo non è la prima volta che accadono furti del genere, anzi negli ultimi anni sono diventati piuttosto comuni soprattutto con auto molto attese. Ad ogni modo, torniamo a concentrarci sul ... Leggi su gqitalia (Di martedì 22 febbraio 2022) Il SUVè quasi pronto ad arrivare, come confermano questi scatti "rubati" apparsi in rete e sui social nelle ultime ore. Il SUV, che si chiameràe verrà presentato ufficialmente entro la fine del 2022, è statografato all'interno dell'impianto produttivo di Maranello, dove sullo sfondo si vede anche un'altra supercar in catena di montaggio. Non sappiamo e non sapremo mai se questesono state effettivamente trafugate e se qualcuno sta passando un brutto quarto d'ora o se si tratti di una brillante operazione per alzare ancora di più l'attenzione sul SUV. Di certo non è la prima volta che accadono furti del genere, anzi negli ultimi anni sono diventati piuttosto comuni soprattutto con auto molto attese. Ad ogni modo, torniamo a concentrarci sul ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Crisi Ucraina, Putin ci scherza pure: 'Gli americani hanno detto a che ora inizia la guerra?' #15febbraio #putin… - fattoquotidiano : CARO MICHELE SERRA, PENTITI DI CHE? Come in una canzone dei Baustelle – “il futuro desertifica/la vita ipotetica”… - RadioItalia : Ultimo ha pubblicato una foto con Venditti commentando “Antonello del mio ?? ' e noi non possiamo che ricordare qua… - AlexanderLandSp : RT @la_bongia: Ma perché la gente che si laurea pubblica le foto scrivendo 'Oggi è successa una cosa'? Cioè dobbiamo pure indovinare cosa e… - la_bongia : Ma perché la gente che si laurea pubblica le foto scrivendo 'Oggi è successa una cosa'? Cioè dobbiamo pure indovina… -

Ultime Notizie dalla rete : foto che Silvio Berlusconi sposerà Marta Fascina? Rumors da Arcore sempre più insistenti (ma c'è il nodo eredità) Fascina, in questi anni è inciampata in alcuni incidenti social come la pubblicazione di una foto che ritrae Silvio a letto. Foto che poi è stata rimossa da Instagram. Tre giorni fa, la foto allo ...

Ascanio Pacelli innamorato della figlia Matilda: 'Lascio milf Katia per lei' ' Ho lasciato milf Katia per la mia nuova fidanzata ', scrive Ascanio su Instagram a didascalia di una foto che lo ritrae con la figlia . Tancredi, invece, è ancora piccolino: ha 8 anni e anche lui è ...

Fotocamere istantanee: tutto quello che devi sapere Altroconsumo Eruzione di Hunga Tonga: l’evento disastroso colpisce anche i Mondiali 2022 Secondo il governo locale l’evento naturale è un disastro che non ha mai avuto precedenti. Nonostante le scarse notizie provenienti direttamente dalle Isole di Tonga le foto satellitari mostrano uno ...

Ferrari Purosangue sorpreso in fabbrica esemplare definitivo. Immagini diffuse sui social, svelano aspetto Suv del Cavallino La foto che ritrae la coda del nuovo modello Ferrari in fabbrica svela altri dettagli che non erano stati svelati dai molti prototipi visti su strada con mascherature e camouflage di vario genere.

Fascina, in questi anni è inciampata in alcuni incidenti social come la pubblicazione di unaritrae Silvio a letto.poi è stata rimossa da Instagram. Tre giorni fa, laallo ...' Ho lasciato milf Katia per la mia nuova fidanzata ', scrive Ascanio su Instagram a didascalia di unalo ritrae con la figlia . Tancredi, invece, è ancora piccolino: ha 8 anni e anche lui è ...Secondo il governo locale l’evento naturale è un disastro che non ha mai avuto precedenti. Nonostante le scarse notizie provenienti direttamente dalle Isole di Tonga le foto satellitari mostrano uno ...La foto che ritrae la coda del nuovo modello Ferrari in fabbrica svela altri dettagli che non erano stati svelati dai molti prototipi visti su strada con mascherature e camouflage di vario genere.