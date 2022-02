“La farò piangere…”. GF Vip, Davide Silvestri fuori di sé: spunta un video pesante contro Soleil Sorge (Di martedì 22 febbraio 2022) È guerra di nervi al Grande Fratello Vip. Con la finale alle porte i vipponi sfoderano il meglio, e il ‘peggio’ del loro repertorio. L’uscita di scena di Alex Belli ha portato nuovamente Delia Duran e Soleil Sorge sul piede di guerra. Quando l’attore non è uscito come deciso da Alfonso Signorini e ha spiegato: “Sarei dovuto uscire dalla Mistery Room ma non potevo non salutarvi”, Soleil Sorge ha risposto così: “Finiamola con queste commedie, zio!”. Poi l’influencer si è rivolta alla moglie di Alex, Delia, chiedendole: “Ma tu perché non sei andata con lui?”. E Delia: “E perché non ti fai i cavoli tuoi?”. A quel punto si è accesa una discussione: “Ah, già così? – le parole di Soleil – Si è ribaltato tutto di nuovo?”. E Delia insiste: “Non ce la fai proprio. Invece di fare pace, continui a fare la ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) È guerra di nervi al Grande Fratello Vip. Con la finale alle porte i vipponi sfoderano il meglio, e il ‘peggio’ del loro repertorio. L’uscita di scena di Alex Belli ha portato nuovamente Delia Duran esul piede di guerra. Quando l’attore non è uscito come deciso da Alfonso Signorini e ha spiegato: “Sarei dovuto uscire dalla Mistery Room ma non potevo non salutarvi”,ha risposto così: “Finiamola con queste commedie, zio!”. Poi l’influencer si è rivolta alla moglie di Alex, Delia, chiedendole: “Ma tu perché non sei andata con lui?”. E Delia: “E perché non ti fai i cavoli tuoi?”. A quel punto si è accesa una discussione: “Ah, già così? – le parole di– Si è ribaltato tutto di nuovo?”. E Delia insiste: “Non ce la fai proprio. Invece di fare pace, continui a fare la ...

