La critica di James Rodriguez | «Everton club spettacolare | ma Benitez non mi voleva…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il colombianoha raccontato la sua esperienza all’, puntando il dito contro, trequartista ora all’Al-Rayyan, in una diretta Twitch ha parlato della sua esperienza all’, lanciando un’accuso contro l’allora allenatore. LE PAROLE – «Tornare all’un giorno? Ovviamente tornerei volentieri. È uncon fan incredibili, ma ho trovato un allenatore che non voleva contare su di me. Volevo restare lì ma il tecnico non voleva contare su di me. Fino all’ultimo giorno sono stato super professionale e mi sono allenato al massimo. Volevo essere ricordato come sono: una brava persona e un grande professionista. È stata una ...