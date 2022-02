La crisi Ucraina-Russia è specchio della forza e debolezza dei leader del mondo (Di martedì 22 febbraio 2022) La tensione in Ucraina è ormai alle stelle. Ieri sera, il presidente russo, Vladimir Putin, ha formalmente riconosciuto le due repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, inviando poco dopo dei soldati nell’area con lo scopo – questa è stata la motivazione addotta da capo del Cremlino – di “mantenere la pace”. Le reazioni dell’Ucraine e dell’Occidente sono state durissime. Questi i fatti, in estrema sintesi. Ma forse occorre entrare maggiormente nel dettaglio per capire che cosa è successo e che cosa potrebbe succedere. La decisione presa da Putin sconfessa platealmente (e a questo punto definitivamente) gli accordi di Minsk. La mossa del presidente russo non ha quindi soltanto delle ripercussioni sul piano legale ma anche diplomatico: non dimentichiamo che tutti gli sforzi condotti nelle scorse settimane per cercare di disinnescare la crisi ... Leggi su panorama (Di martedì 22 febbraio 2022) La tensione inè ormai alle stelle. Ieri sera, il presidente russo, Vladimir Putin, ha formalmente riconosciuto le due repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk, inviando poco dopo dei soldati nell’area con lo scopo – questa è stata la motivazione addotta da capo del Cremlino – di “mantenere la pace”. Le reazioni dell’Ucraine e dell’Occidente sono state durissime. Questi i fatti, in estrema sintesi. Ma forse occorre entrare maggiormente nel dettaglio per capire che cosa è successo e che cosa potrebbe succedere. La decisione presa da Putin sconfessa platealmente (e a questo punto definitivamente) gli accordi di Minsk. La mossa del presidente russo non ha quindi soltanto delle ripercussioni sul piano legale ma anche diplomatico: non dimentichiamo che tutti gli sforzi condotti nelle scorse settimane per cercare di disinnescare la...

Advertising

lauraboldrini : Lo scenario peggiore possibile: #Putin ha riconosciuto l’indipendenza del #Donbass, provocando la reazione dell’Ucr… - Agenzia_Ansa : Crisi Ucraina, l'Ue: 'Reagiremo con fermezza, unità e determinazione'. Michel: 'Violati il diritto internazionale e… - Agenzia_Ansa : Precipita la crisi in Ucraina. Dopo la mossa ieri del presidente russo Putin, l'Occidente prepara la risposta. 'Ogg… - fabiottofab : RT @antonio_bordin: Dichiarare guerra al principale produttore mondiale di gas in piena crisi energetica è una decisione da veri geni della… - Clod40206547 : RT @BonomiAllegra: La crisi ucraina giunge proprio a fagiolo: 1) distogliere l'attenzione dalle restrizioni assurde ancora in vigore per i… -