La crisi Ucraina-Russia è costata cara all'Italia; eventuali sanzioni sul grano sarebbero disastrose (Di martedì 22 febbraio 2022) Il mondo dell’agroalimentare Italiano inizia a fare i conti con la crisi Ucraina e guarda con grande preoccupazione alle sanzioni in via di definizione in Europa. In un anno il prezzo del frumento duro è aumentato dell’80%, il frumento tenero è salito del 40% mentre il mais ha subito un rincaro del 38%. A questi balzi delle quotazioni, dovuti soprattutto alla ripresa dei consumi nei Paesi usciti per primi dalla pandemia che hanno fatto incetta di cereali, hanno contributo di recente le tensioni intorno al Paese dell’est. Soprattutto nelle ultime settimane, mettendo il turbo ai prezzi con accelerazioni del 4,5-5% nel giro di pochi giorni. La ragione è semplice: l’Ucraina, come ricorda la Coldiretti, ha un ruolo importante sul fronte agricolo con la produzione di circa 36 milioni di tonnellate di mais ... Leggi su panorama (Di martedì 22 febbraio 2022) Il mondo dell’agroalimentareno inizia a fare i conti con lae guarda con grande preoccupazione allein via di definizione in Europa. In un anno il prezzo del frumento duro è aumentato dell’80%, il frumento tenero è salito del 40% mentre il mais ha subito un rincaro del 38%. A questi balzi delle quotazioni, dovuti soprattutto alla ripresa dei consumi nei Paesi usciti per primi dalla pandemia che hanno fatto incetta di cereali, hanno contributo di recente le tensioni intorno al Paese dell’est. Soprattutto nelle ultime settimane, mettendo il turbo ai prezzi con accelerazioni del 4,5-5% nel giro di pochi giorni. La ragione è semplice: l’, come ricorda la Coldiretti, ha un ruolo importante sul fronte agricolo con la produzione di circa 36 milioni di tonnellate di mais ...

