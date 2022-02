La Confindustria contro Bonomi in Serie A: «Ha messo il pallone davanti agli interessi delle imprese» (Di martedì 22 febbraio 2022) Secondo quanto scrive Libero, la maggior parte degli imprenditori di Confindustria sono delusi della disponibilità offerta dal loro presidente, Carlo Bonomi, a ricoprire l’incarico di presidente della Lega Serie A. In particolare lo sono quelli che hanno sostenuto la sua candidatura a numero uno di viale dell’Astronomia. Sono delusi soprattutto “gli imprenditori di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna”. “I motivi sono diversi, ma ce n’è uno che prevale sugli altri. «È vero che Bonomi ha garantito di non voler lasciare Confindustria, ma cosa succederebbe se l’interpretazione dello statuto dovesse portarlo a una scelta? Sarebbe paradossale dicesse no alla Lega Calcio… Insomma, con la decisione di lanciarsi nel mondo del calcio Carlo ha messo il pallone ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 febbraio 2022) Secondo quanto scrive Libero, la maggior parte degli imprenditori disono delusi della disponibilità offerta dal loro presidente, Carlo, a ricoprire l’incarico di presidente della LegaA. In particolare lo sono quelli che hanno sostenuto la sua candidatura a numero uno di viale dell’Astronomia. Sono delusi soprattutto “gli imprenditori di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna”. “I motivi sono diversi, ma ce n’è uno che prevale sugli altri. «È vero cheha garantito di non voler lasciare, ma cosa succederebbe se l’interpretazione dello statuto dovesse portarlo a una scelta? Sarebbe paradossale dicesse no alla Lega Calcio… Insomma, con la decisione di lanciarsi nel mondo del calcio Carlo hail...

