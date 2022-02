La Colombia legalizza l’aborto fino alla 24esima settimana

(Di martedì 22 febbraio 2022) Inda oggi le donne potranno richiedere l’interruzione volontaria di gravidanza entro le prime 24 settimane dall’inizio della gestazione. Si tratta di una svolta storica per il Paese, arrivata ddecisione dei giudici della Corte Costituzionale che hanno votato a maggioranza – 5 su 9 – per estendere il diritto delle donne alche in base a una sentenza del 2006 era limitato soltanto a casi di stupro, gravi malformazioni del feto e serio pericolo per la vita della donna. Per arrivare a questo voto sono stati necessari circa due anni di lotta da parte di cinque organizzazioni in difesa delle donne, che hanno presentatocorte un ricorso chiedendo un parere esplicito sulle leggi che regolanonel Paese. #”¡A celebrar! ¡A celebrar! ¡Que el aborto en ...

ArciAtea : Colombia, la Corte Costituzionale legalizza l’aborto fino alla 24esima settimana - Italia_Notizie : Colombia, la Corte Costituzionale legalizza l’aborto fino alla 24esima settimana - ParliamoDiNews : Colombia, la Corte Costituzionale legalizza l`aborto fino alla 24esima settimana - Il Fatto Quotidiano #Aborto… -

Ultime Notizie dalla rete : Colombia legalizza

In, dove la maggioranza della popolazione si identifica come cattolica romana, l'aborto è stato a lungo una questione controversa. I giudici si sono incontrati più volte per esaminare la ...Il Cile si unisce così agli oltre 20 paesi in tutto il mondo che hanno introdotto il matrimonio legale tra persone dello stesso sesso, tra cui Argentina, Brasile,, Costa Rica e Uruguay in ...In Colombia da oggi le donne potranno richiedere l’interruzione volontaria di gravidanza entro le prime 24 settimane dall’inizio della gestazione. Si tratta di una svolta storica per il Paese, ...La Corte costituzionale della Colombia ha votato per legalizzare l’aborto fino alla 24esima settimana di gravidanza. La decisione, presa dai nove giudici lunedì, non ha tuttavia soddisfatto le ...