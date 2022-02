La Colombia ha depenalizzato l’aborto (Di martedì 22 febbraio 2022) La Corte Costituzionale ha stabilito che sarà possibile entro le prime 24 settimane di gravidanza, con una decisione storica Leggi su ilpost (Di martedì 22 febbraio 2022) La Corte Costituzionale ha stabilito che sarà possibile entro le prime 24 settimane di gravidanza, con una decisione storica

