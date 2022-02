La campagna social dei fan di Johnny Depp che vogliono fargli vincere l’#OscarFanFavorite (Di martedì 22 febbraio 2022) Ricapitoliamo: c’è stato un accordo tra l’Academy e Twitter, che permetterà ai suoi utenti di votare la pellicola preferita del 2021 anche tra quelle che non sono in concorso. Per votare si può andare sul sito ufficiale oppure lanciare il proprio titolo e coinvolgere il popolo social utilizzando l’hashtag di riferimento “Oscars fan favorite“. Le votazioni social potranno andare avanti fino al 3 marzo e, tra i fan più scatenati che vogliono sfruttare questa possibilità nuova di zecca per influire sugli Oscar, ci sono sicuramente quelli di Johnny Depp che vogliono fargli vincere l’#OscarFanFavorite per il film Il caso Minamata. Le regole per votare il film sono semplici: si scrive il titolo usando l’hashtag dedicato fino a venti volte al ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 22 febbraio 2022) Ricapitoliamo: c’è stato un accordo tra l’Academy e Twitter, che permetterà ai suoi utenti di votare la pellicola preferita del 2021 anche tra quelle che non sono in concorso. Per votare si può andare sul sito ufficiale oppure lanciare il proprio titolo e coinvolgere il popoloutilizzando l’hashtag di riferimento “Oscars fan favorite“. Le votazionipotranno andare avanti fino al 3 marzo e, tra i fan più scatenati chesfruttare questa possibilità nuova di zecca per influire sugli Oscar, ci sono sicuramente quelli dicheper il film Il caso Minamata. Le regole per votare il film sono semplici: si scrive il titolo usando l’hashtag dedicato fino a venti volte al ...

