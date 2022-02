La Camera canadese ha approvato l’adozione delle misure speciali contro la protesta Freedom Convoy (Di martedì 22 febbraio 2022) Lunedì la Camera canadese ha approvato, con 185 voti favorevoli e 151 voti contrari, l’adozione delle misure speciali contro il Freedom Convoy, la protesta contro le restrizioni per il coronavirus che da circa un mese sta bloccando Ottawa, la capitale Leggi su ilpost (Di martedì 22 febbraio 2022) Lunedì laha, con 185 voti favorevoli e 151 voti contrari,il, lale restrizioni per il coronavirus che da circa un mese sta bloccando Ottawa, la capitale

