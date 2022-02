La borsa dei sogni è nell’armadio di Chiara Ferragni e Wanda Nara (Di martedì 22 febbraio 2022) Ormai lo sappiamo bene, una borsa non è mai solo un contenitore dei nostri oggetti di uso quotidiano ma un vero e proprio status symbol. Se è vero che a molte persone non interessa collezionare it-bag è altrettanto vero che il mondo è pieno di fashion victim. E’ sempre e solo uno il brand più desiderato, più esclusivo, più elitario: Hermès. Se già qualche tempo fa vi abbiamo raccontato delle borse più desiderate al mondo, le Birkin e le Kelly in versione Himalaya (ecco le star che le possiedono), adesso ce n’è un’altra che ha catturato l’attenzione delle vip: la Birkin Cargo. “La fo***ta Birkin” di Cardi B Il tutto è partito da Cardi B. “Volevo questa fo****ta Brikin così tanto, ho chiamato ogni fo***to negozio Hermès ed è uscita solo quest’anno. Alla fine l’ho trovata ma ho dovuto pagare il triplo per averla”, scriveva la rapper nel febbraio del 2021. Con triplo ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Ormai lo sappiamo bene, unanon è mai solo un contenitore dei nostri oggetti di uso quotidiano ma un vero e proprio status symbol. Se è vero che a molte persone non interessa collezionare it-bag è altrettanto vero che il mondo è pieno di fashion victim. E’ sempre e solo uno il brand più desiderato, più esclusivo, più elitario: Hermès. Se già qualche tempo fa vi abbiamo raccontato delle borse più desiderate al mondo, le Birkin e le Kelly in versione Himalaya (ecco le star che le possiedono), adesso ce n’è un’altra che ha catturato l’attenzione delle vip: la Birkin Cargo. “La fo***ta Birkin” di Cardi B Il tutto è partito da Cardi B. “Volevo questa fo****ta Brikin così tanto, ho chiamato ogni fo***to negozio Hermès ed è uscita solo quest’anno. Alla fine l’ho trovata ma ho dovuto pagare il triplo per averla”, scriveva la rapper nel febbraio del 2021. Con triplo ...

