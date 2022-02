Klopp sulla sconfitta del City: «Non me l’aspettavo, l’ho scoperto dall’autista» – VIDEO (Di martedì 22 febbraio 2022) Alla vigilia del recupero di Premier League contro il Leeds, Klopp ha parlato in conferenza stampa anche della sconfitta del Manchester City Juergen Klopp ha parlato in conferenza stampa pre Liverpool-Leeds, recupero di Premier League, anche di come ha appreso della sconfitta del City contro il Tottenham. Ecco le sue parole: City-SPURS – «Stavo rientrando a casa quando erano 2-1 per il Tottenham, poi non l’ho più seguita perché ero sicuro che il City avrebbe pareggiato. Poi siamo usciti e l’autista era tutto contento…Ma per noi cambia nulla, dobbiamo pensare a vincere le nostre partite». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Alla vigilia del recupero di Premier League contro il Leeds,ha parlato in conferenza stampa anche delladel ManchesterJuergenha parlato in conferenza stampa pre Liverpool-Leeds, recupero di Premier League, anche di come ha appreso delladelcontro il Tottenham. Ecco le sue parole:-SPURS – «Stavo rientrando a casa quando erano 2-1 per il Tottenham, poi nonpiù seguita perché ero sicuro che ilavrebbe pareggiato. Poi siamo usciti e l’autista era tutto contento…Ma per noi cambia nulla, dobbiamo pensare a vincere le nostre partite». L'articolo proviene da Calcio News 24.

