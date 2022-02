Katia Ricciarelli abbandonerà il GF VIP 6 prima dell’esito delle nomination?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 22 febbraio 2022)è stata unaconcorrenti più votate nel corso della puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda il 21 febbraio 2022. La cantante probabilmente se lo aspettava, anche dopo tutto quello che è successo in puntata. E se in un primo momento con lo show regalato contro il Belli, anche il pubblico per una volta si era schierato dalla sua parte, successivamente con lo scontro infuocato tra lei, Manila e Miriana, si sono persi punti preziosi strada facendo e tutto è tornato come. Non dimentichiamo che l’ultima voltaera stata votata solo dal 3% del pubblico come possibile finalista, non si può escludere quindi che giovedì sera potrebbe essere proprio lei l’eliminata. La domanda di oggi però è un’altra:ci arriverà alla puntata del giovedì? Ieri sera la ...