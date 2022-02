Juventus | rinnovo Cuadrado | i bianconeri non hanno fretta I dettagli

(Di martedì 22 febbraio 2022) Lalavora aldi contratto di, ma inonTuttosport, quest’oggi, fa il punto sulla trattativa per ildi Juan. In casa Juve non ci sono mai stati dubbi sulla volontà di confermare l’esterno colombiano anche per il futuro, tanto che dovrebbe arrivare un prolungamento di almeno tre anni. Cifre che si assesterebbero sui 4 milioni di euro attuali. Inonalcuna intenzione di correre però e risolveranno la questione dopo l’appuntamento europeo di questa sera. Sapendo già di poter contare sulla piena volontà dell’esterno di rimanere a Torino fino a fine carriera. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASU ...

Tra le tante concorrenti, tra le quali anche la, l'olandese classe 2002 avrebbe scelto ... La volontà del ragazzo è talmente chiara, che tutte le proposte di, sono state rispedite al ...... tutti sono ampiamente soddisfatti in casadelle prestazioni del colombiano, che ha avuto ... La trattativa sulera già stata avviata in autunno e le parti avevano pressoché raggiunto un ...La Juventus starebbe scandagliando il mercato alla ricerca di un terzino destro da acquistare qualora Juan Cuadrado, esterno colombiano in scadenza di contratto con i bianconeri, non dovesse rinnovare ...(Calcio News 24) Calciomercato Juve: salta il rinnovo di Dybala, fatta per il sostituto. Infatti, il calciatore è pronto a cambiare maglia con la Juventus che vuole acquistare Raspadori e per ...