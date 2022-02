Juventus, l’ex bandiera bianconera Furino ricoverato in Ospedale (Di martedì 22 febbraio 2022) l’ex bandiera della Juventus degli settanta e ottanta, è ricoverato in Ospedale in gravi condizioni per un’emorragia celebrale l’ex bandiera della Juventus degli anni settanta ottanta, Gisueppe Furino, è ricoverato in gravi condizioni all’Ospedale Santa Croce di Moncalieri. Un’emorragia celebrale avrebbe colpito Furino, ora ricoverato d’urgenza. Sembra escluso, per il momento, un intervento chirurgico. Lo riporta l’ANSA. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022)delladegli settanta e ottanta, èinin gravi condizioni per un’emorragia celebraledelladegli anni settanta ottanta, Gisueppe, èin gravi condizioni all’Santa Croce di Moncalieri. Un’emorragia celebrale avrebbe colpito, orad’urgenza. Sembra escluso, per il momento, un intervento chirurgico. Lo riporta l’ANSA. L'articolo proviene da Calcio News 24.

