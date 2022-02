Juventus, la prima di Vlahovic in Europa: sognando il gol al debutto (Di martedì 22 febbraio 2022) L’attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic cerca il gol al debutto in Champions League. prima di lui in bianconero ci sono riusciti soltanto Del Piero e Trezeguet Stasera la Juventus scenderà in campo contro il Villareal per l’andata degli ottavi di Champions League. Questa sera ci sarà anche il debutto europeo di Dusan Vlahovic, che insegue il gol al debutto. prima di Vlahovic soltanto Del Piero e Trezeguet hanno trovato la rete al debutto in Europa con la maglia della Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) L’attaccante della, Dusancerca il gol alin Champions League.di lui in bianconero ci sono riusciti soltanto Del Piero e Trezeguet Stasera lascenderà in campo contro il Villareal per l’andata degli ottavi di Champions League. Questa sera ci sarà anche ileuropeo di Dusan, che insegue il gol aldisoltanto Del Piero e Trezeguet hanno trovato la rete alincon la maglia della. L'articolo proviene da Calcio News 24.

