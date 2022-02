Juventus, che autogol sui diritti TV: "Ha fatto pressioni per l'assegnazione a DAZN, ma ora guadagna meno che con Sky" (Di martedì 22 febbraio 2022) Paolo Ziliani, sulle colonne de Il fatto Quotidiano, ha analizzato la situazione dei diritti TV in casa Juventus. In un lungo articolo dal titolo "Il suicidio Juve dei diritti tv. Le macerie rimaste... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 22 febbraio 2022) Paolo Ziliani, sulle colonne de IlQuotidiano, ha analizzato la situazione deiTV in casa. In un lungo articolo dal titolo "Il suicidio Juve deitv. Le macerie rimaste...

Advertising

GiovaAlbanese : Che abbia tirato in ballo la #Juventus o un'altra squadra, poco importa: #Mourinho ha sbagliato di grosso e va puni… - GiovaAlbanese : Nessuna sorpresa tra i convocati: partono #Bonucci (che andrà in panchina), #Pellegrini e #Soulé; out #Dybala,… - GiovaAlbanese : #Danilo: 'Questo gol lo dedico a tutta la squadra. Abbiamo mangiato tante cose non buone in questi mesi, ma siamo r… - ryukmilanonew : @CalcioFinanza Ma se Jeep è Fiat e la Fiat è Agnelli, ed Agnelli è proprietario della Juventus, e la Fiat prende fo… - Avenger68445884 : RT @AJGNewsOfficial: 2?? Un'operazione svolta in sinergia con la #Juventus, che versò nelle casse neroverdi 1 milione di euro. In questo m… -