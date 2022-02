Juventus, Cannavaro: «De Ligt sa difendere a campo aperto, è fortissimo» (Di martedì 22 febbraio 2022) L’ex difensore bianconero Cannavaro ha esaltato le qualità di De Ligt In una intervista a La Gazzetta dello Sport, Fabio Cannavaro ha parlato così in vista di Villarreal-Juve. ALBIOL E DE Ligt – «Semplice osservazione sulle caratteristiche. Lo spagnolo è più difensore di posizione, che con l’esperienza ha imparato a trovare sempre il tempo giusto per intervenire o chiudere secondo i momenti di gioco. L’olandese è più fisico, istintivo ma fortissimo e poi ha soltanto 22 anni». QUALITA’ MIGLIORE DE Ligt – «Saper difendere a campo aperto. Non ha paura di nulla e poi sta crescendo molto ultimamente». DIFFICOLTA’ IN ITALIA – «Il nostro campionato è molto tattico e difficile. E poi cambiano movimenti, modi di stare in ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) L’ex difensore bianconeroha esaltato le qualità di DeIn una intervista a La Gazzetta dello Sport, Fabioha parlato così in vista di Villarreal-Juve. ALBIOL E DE– «Semplice osservazione sulle caratteristiche. Lo spagnolo è più difensore di posizione, che con l’esperienza ha imparato a trovare sempre il tempo giusto per intervenire o chiudere secondo i momenti di gioco. L’olandese è più fisico, istintivo mae poi ha soltanto 22 anni». QUALITA’ MIGLIORE DE– «Saper. Non ha paura di nulla e poi sta crescendo molto ultimamente». DIFFICOLTA’ IN ITALIA – «Il nostro campionato è molto tattico e difficile. E poi cambiano movimenti, modi di stare in ...

