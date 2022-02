Juventus | cambio di rotta | i due giocatori possono rinnovare a sorpresa!

Leggi su rompipallone

(Di martedì 22 febbraio 2022) C’è la clamorosa indiscrezione. O meglio, clamorosa se pensiamo al momento storico che sta vivendo la, la difficoltà economica e, soprattutto, al fatto che fino a poco tempo fa i duesembravano essere vicini all’addio. Per motivi diversi. Eppure ora, sorprendentemente, potrebbero rimanere. E i tifosi apprezzerebbero., De Ligt e Morata vicini all’addio? No: i due potrebbero clamorosamente, De Ligt, Morata Per motivi diversi, De Ligt e Morata parevano essere davvero vicini all’addio alla. Il primo per questioni economiche – una sua cessione permetterebbe di guadagnare un bel gruzzoletto e di rimpolpare le povere casse zebrate -, il secondo invece per risparmiare ed evitare di spendere una cifra esosa per il suo ...