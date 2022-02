Juventus, Bonucci: «Vlahovic Ronaldo? Non si possono fare paragoni» (Di martedì 22 febbraio 2022) Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha parlato ai microfoni di El Pais. Le dichiarazioni del numero 19 bianconero Intervistato da El Pais, Leonardo Bonucci ha parlato di alcuni temi di attualità in casa Juventus. Le parole del difensore bianconero: OTTAVI – «Saranno due partite molto complicate. Il Villarreal è una squadra che sa giocare, che ha esperienza. Con Dusan abbiamo un riferimento in area a cui affidare il pallone quando la squadra avversaria si chiude». Vlahovic COME Ronaldo – «Con Cristiano ogni partita iniziava sul risultato di 1-0. Dava energia e mentalità al gruppo. Non si possono fare paragoni: Dusan è una prima punta ed è molto giovane. Deve avere il tempo di sbagliare e di crescere». CHIELLINI – «Il segreto è ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Leonardo, difensore della, ha parlato ai microfoni di El Pais. Le dichiarazioni del numero 19 bianconero Intervistato da El Pais, Leonardoha parlato di alcuni temi di attualità in casa. Le parole del difensore bianconero: OTTAVI – «Saranno due partite molto complicate. Il Villarreal è una squadra che sa giocare, che ha esperienza. Con Dusan abbiamo un riferimento in area a cui affidare il pallone quando la squadra avversaria si chiude».COME– «Con Cristiano ogni partita iniziava sul risultato di 1-0. Dava energia e mentalità al gruppo. Non si: Dusan è una prima punta ed è molto giovane. Deve avere il tempo di sbagliare e di crescere». CHIELLINI – «Il segreto è ...

