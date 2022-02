Juventus, Bonucci: “Il nostro desiderio è fare un bel calcio, questo sport è cambiato” (Di martedì 22 febbraio 2022) “Il calcio è cambiato, ma se scegli un difensore, prima di vedere se passa bene la palla, devi assicurarti che sappia leggere la partita; soprattutto quando la squadra perde palla, coordinarsi con i compagni di copertura e avere personalità nel guidare la sua linea e tutta la sua squadra. Un difensore è un guardiano. È lui che deve piazzare i centrocampisti e chiamare gli attaccanti a fare pressione. Una linea centrale deve avere tutto. Alcuni che si caratterizzano maggiormente per marcatura e altri per il loro senso organizzativo. A noi è successo con Barzagli e Chiellini quando giocavamo in tre. Loro preferivano la marcatura, per sentire l’uomo. E poi quando dovevano uscire a giocare la palla la davano a me, perché non mi piace troppo sentire l’attaccante. Con il tempo ho imparato che a volte devo inibirmi e spazzare, perché ci ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) “Il, ma se scegli un difensore, prima di vedere se passa bene la palla, devi assicurarti che sappia leggere la partita; soprattutto quando la squadra perde palla, coordinarsi con i compagni di copertura e avere personalità nel guidare la sua linea e tutta la sua squadra. Un difensore è un guardiano. È lui che deve piazzare i centrocampisti e chiamare gli attaccanti apressione. Una linea centrale deve avere tutto. Alcuni che si caratterizzano maggiormente per marcatura e altri per il loro senso organizzativo. A noi è successo con Barzagli e Chiellini quando giocavamo in tre. Loro preferivano la marcatura, per sentire l’uomo. E poi quando dovevano uscire a giocare la palla la davano a me, perché non mi piace troppo sentire l’attaccante. Con il tempo ho imparato che a volte devo inibirmi e spazzare, perché ci ...

Advertising

GiovaAlbanese : Nessuna sorpresa tra i convocati: partono #Bonucci (che andrà in panchina), #Pellegrini e #Soulé; out #Dybala,… - GiovaAlbanese : Conferme sulla disponibilità (parziale) di #Bonucci: sarà tra i convocati di #Allegri per il Villarreal, ma solo pe… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #Juventus #SerieA #Juventus, Bonucci: “Vlahovic riferimento in attacco, con Ronaldo si parti… - LeBombeDiVlad : ??? '#CristianoRonaldo dava energia e mentalità al tutto il gruppo, #Vlahovic...' ??? Le parole del difensore della… - MondoBN : BONUCCI su Villarreal-Juve: “Saranno -