Juve, Locatelli vicino al Barcellona (Di martedì 22 febbraio 2022) Ramon Planes, ex direttore sportivo del Barcellona dal 2018 al 2021, intervistato da Sky Sport ha parlato anche di Manuel Locatelli, centrocampista... Leggi su calciomercato (Di martedì 22 febbraio 2022) Ramon Planes, ex direttore sportivo deldal 2018 al 2021, intervistato da Sky Sport ha parlato anche di Manuel, centrocampista...

Advertising

sportli26181512 : Juve, Locatelli vicino al Barcellona: Ramon Planes, ex direttore sportivo del Barcellona dal 2018 al 2021, intervis… - cmercatoweb : ??#Danilo non fa prigionieri, neanche nel torello: #Locatelli? #Cuadrado? E la reazione dei due NON HA PREZZO??… - juve_grecchi : RT @LeonettiFrank: Ramon Planes, ex ds del Barca:' Locatelli fortissimo, giocatore da Barcellona. Ci abbiamo provato ma lui voleva solo la… - juve_grecchi : RT @SCUtweet: R.Planes (ex DS #Barca) a SKY ?? #Locatelli è fortissimo e sarebbe perfetto nel Barcellona; ci abbiamo provato ma voleva solt… - junews24com : Planes (ex ds Barcellona) sul bianconero: «Lo volevamo due anni fa, ma poi...» - -