Juve, Arrivabene: 'Dybala? I rinnovi si fanno in due. Ottimismo? Ognuno vuole raggiungere il proprio obiettivo' (Di martedì 22 febbraio 2022) L'ad della Juventus, Maurizio Arrivabene ha parlato nel prepartita dell'andata degli ottavi di Champions League contro il Villarreal. AMBIENTE TR... Leggi su calciomercato (Di martedì 22 febbraio 2022) L'ad dellantus, Maurizioha parlato nel prepartita dell'andata degli ottavi di Champions League contro il Villarreal. AMBIENTE TR...

Advertising

_Morik92_ : #Arrivabene a Sky: 'Juve si trasforma nelle notti europee, bisogna rispettare quelli che sono gli obiettivi prepost… - Tiarossi2 : RT @SCUtweet: #Arrivabene a SKY ?? La #Juve si trasforma guardando avanti e rispettando gli obiettivi. Per fare la prossima #Champions dobb… - sportli26181512 : #Arrivabene: '#Dybala? I rinnovi si fanno in due': L'amministratore delegato della Juve resta vago sul futuro dell'… - giulio_galli : RT @GiovaAlbanese: #Arrivabene sui contratti in scadenza alla #Juventus: «Discuteremo il rinnovo di #Dybala e degli altri. Lo faremo con i… - axelita22 : RT @GiovaAlbanese: #Arrivabene sui contratti in scadenza alla #Juventus: «Discuteremo il rinnovo di #Dybala e degli altri. Lo faremo con i… -