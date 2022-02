Justin Bieber sbarca in Italia: sarà al Lucca Summer Festival 2022 (Di martedì 22 febbraio 2022) L'edizione 2022 del Lucca Summer Festival si arricchisce di un nuovo nome internazionale pronto a far ballare tutti. Si tratta di Justin Bieber che sarà in Italia con un nuovo concerto il 31 Luglio 2022. La popstar si esibirà nella suggestiva area di fianco alle Mura di Lucca dove in passato hanno suonato anche i Rolling Stones, Roger Waters, Elton John ed Ennio Morricone. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori. «Un grande successo per Lucca Summer Festival sarà uno dei pochissimi Festival europei ad ospitare la prossima estate Justin Bieber, probabilmente la più grande popstar del ... Leggi su ultimora.news (Di martedì 22 febbraio 2022) L'edizionedelsi arricchisce di un nuovo nome internazionale pronto a far ballare tutti. Si tratta dicheincon un nuovo concerto il 31 Luglio. La popstar si esibirà nella suggestiva area di fianco alle Mura didove in passato hanno suonato anche i Rolling Stones, Roger Waters, Elton John ed Ennio Morricone. Grande soddisfazione da parte degli organizzatori. «Un grande successo peruno dei pochissimieuropei ad ospitare la prossima estate, probabilmente la più grande popstar del ...

