Just Eat svela migliori ristoranti a domicilio, Bowl! al 1° posto in Italia (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos/LabItalia) - Just Eat, app leader per ordinare online cibo a domicilio in tutta Italia, e parte di Just Eat Takeaway.com, leader mondiale nel mercato della consegna di cibo a domicilio e top player assoluto fuori dalla Cina, ha annunciato oggi i vincitori dei Best Restaurant Awards del 2021. Questo evento, tornato in Italia per la seconda edizione, valorizza i ristoranti lungo la Penisola che si sono distinti per impegno, dedizione e successo, e che hanno saputo conquistare i consumatori Italiani nell'ultimo anno. Gi Awards hanno premiato i migliori ristoratori in sedici categorie sulla base dei risultati di business raggiunti, del parere dei consumatori, espresso attraverso un sistema di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb. (Adnkronos/Lab) -Eat, app leader per ordinare online cibo ain tutta, e parte diEat Takeaway.com, leader mondiale nel mercato della consegna di cibo ae top player assoluto fuori dalla Cina, ha annunciato oggi i vincitori dei Best Restaurant Awards del 2021. Questo evento, tornato inper la seconda edizione, valorizza ilungo la Penisola che si sono distinti per impegno, dedizione e successo, e che hanno saputo conquistare i consumatorini nell'ultimo anno. Gi Awards hanno premiato iristoratori in sedici categorie sulla base dei risultati di business raggiunti, del parere dei consumatori, espresso attraverso un sistema di ...

Advertising

TV7Benevento : Just Eat svela migliori ristoranti a domicilio, Bowl! al 1° posto in Italia - - dottorparanoia : io che aspetto il fattorino di just eat - ChimchimPals : @CuteeJinnie Sjsjsjsjssjsj just eat a banana - legendaryblondy : @MarziaGuby Chiama just eat o un servizio a domicilio -