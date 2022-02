Jonathan David continua ad alzare l’asticella (Di martedì 22 febbraio 2022) Il 29 Agosto si gioca la quarta giornata di Ligue 1. Il Lille, campione in carica, sta faticando più del previsto: nelle prime tre partite non ha racimolato che due punti, nel mezzo una sconfitta rovinosissima contro il Nizza. Anche con il Montpellier Les Dogues stentano: passano in vantaggio allo scadere del primo tempo, ma vengono subito raggiunti 4 minuti più tardi, nel recupero. Sono appena trascorsi dieci minuti della ripresa quando Sven Botman lancia in profondità Jonathan David, che taglia la trequarti in diagonale. Quello che succede nei sette secondi successivi è un cloridrato del senso di stupore metafisico che strappano i funamboli quando evitano uno scivolone che potrebbe essergli fatale, i danzatori che fanno roteare sfere luminose ai matrimoni, Houdini quando stendevano il telo e iniziava a dimenarsi tra le catene. Simply ?#LOSC ... Leggi su ultimouomo (Di martedì 22 febbraio 2022) Il 29 Agosto si gioca la quarta giornata di Ligue 1. Il Lille, campione in carica, sta faticando più del previsto: nelle prime tre partite non ha racimolato che due punti, nel mezzo una sconfitta rovinosissima contro il Nizza. Anche con il Montpellier Les Dogues stentano: passano in vantaggio allo scadere del primo tempo, ma vengono subito raggiunti 4 minuti più tardi, nel recupero. Sono appena trascorsi dieci minuti della ripresa quando Sven Botman lancia in profondità, che taglia la trequarti in diagonale. Quello che succede nei sette secondi successivi è un cloridrato del senso di stupore metafisico che strappano i funamboli quando evitano uno scivolone che potrebbe essergli fatale, i danzatori che fanno roteare sfere luminose ai matrimoni, Houdini quando stendevano il telo e iniziava a dimenarsi tra le catene. Simply ?#LOSC ...

Ultime Notizie dalla rete : Jonathan David Lille, David strizza l'occhio alla Premier Commenta per primo Jonathan David vuole provare un'esperienza in Premier League. In un'intervista concessa a Téléfoot , il talentino del Lille ha ammesso di avere un debole per il campionato inglese: 'La Premier League? ...

