Jim Ross: “Commentare la AEW mi fa sentire come se fossi ancora nell’era Attitude” (Di martedì 22 febbraio 2022) Durante un recente episodio del Grilling JR Podcast, Jim Ross ha parlato del suo lavoro da commentatore in All Elite Wrestling, rivelando agli ascoltatori che il suo ruolo nella compagnia gli regala dei “momenti da era Attitude”: “Fare televisione è molto divertente. Mi sto divertendo un mondo a fare questi show per via del roster che Tony Khan ha messo insieme, è davvero piuttosto straordinario. Mi sto divertendo così tanto a Commentare questi match… Ci sono dei momenti da Era Attitude in cui mi sento completamente coinvolto nello show“. JR e l’aiuto ai giovani wrestler “Sono in un altro posto e sto facendo qualcosa che amo davvero. Ho sentito un grande vuoto dopo l’era Attitude, molti anni in cui non ho più provato quella sensazione, era sparita, ma ho comunque dedicato il mio tempo al ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 22 febbraio 2022) Durante un recente episodio del Grilling JR Podcast, Jimha parlato del suo lavoro da commentatore in All Elite Wrestling, rivelando agli ascoltatori che il suo ruolo nella compagnia gli regala dei “momenti da era”: “Fare televisione è molto divertente. Mi sto divertendo un mondo a fare questi show per via del roster che Tony Khan ha messo insieme, è davvero piuttosto straordinario. Mi sto divertendo così tanto aquesti match… Ci sono dei momenti da Erain cui mi sento completamente coinvolto nello show“. JR e l’aiuto ai giovani wrestler “Sono in un altro posto e sto facendo qualcosa che amo davvero. Ho sentito un grande vuoto dopo l’era, molti anni in cui non ho più provato quella sensazione, era sparita, ma ho comunque dedicato il mio tempo al ...

Advertising

Il__Ross : RT @Dida_ti: Ho sovvertito l'ordine del tempo… ho messo sottosopra il mondo intero e tutto questo l'ho fatto per te… non ti sembra abbastan… - MattiaBorsani : RT @Tuttowrestling: Jim Ross parla del suo contratto con la AEW #AEW #JimRoss - Zona_Wrestling : #WWE Jim Ross: 'Il mio contratto con la AEW è in scadenza' - - Tuttowrestling : Jim Ross parla del suo contratto con la AEW #AEW #JimRoss -

Ultime Notizie dalla rete : Jim Ross Jennifer Aniston ...è convincente in " Una settimana da Dio " di Tom Shadyac del 2003 al fianco dell'esuberante Jim ... commedia, commedia e ancora commedia Jennifer Aniston fa di nuovo coppia con David Schwimmer/Ross come ...

Il tema della morte in 10 film e serie tv da vedere in streaming ... miglior film d'animazione e migliore colonna sonora, firmata da Trent Reznor & Atticuss Ross per ... Pickles Jim Carrey , alias Mr. Pickles, è un'icona della televisione per bambine e bambini che con ...

Jim Ross: “Commentare la AEW mi fa sentire come se fossi ancora nell’era Attitude” Zona Wrestling Jim Ross: Keith Lee è di valore, Wardlow diventerà un grande Jim Ross ha parlato di numerosi temi della AEW nell’ultimo episodio del Grilling JR Podcast. Il commentatore ha detto la sua sulla collaborazione con la Owen Hart Foundation per il torneo che partirà ...

Karrion Kross spende bellissime parole per Triple H Durante la sua lunga carriera in WWE, Triple H ha detenuto un totale di 24 titoli ed è stato per quattordici volte campione del mondo. Si è inoltre aggiudicato l’edizione 1997 del torneo ‘King of the ...

...è convincente in " Una settimana da Dio " di Tom Shadyac del 2003 al fianco dell'esuberante... commedia, commedia e ancora commedia Jennifer Aniston fa di nuovo coppia con David Schwimmer/come ...... miglior film d'animazione e migliore colonna sonora, firmata da Trent Reznor & Atticussper ... PicklesCarrey , alias Mr. Pickles, è un'icona della televisione per bambine e bambini che con ...Jim Ross ha parlato di numerosi temi della AEW nell’ultimo episodio del Grilling JR Podcast. Il commentatore ha detto la sua sulla collaborazione con la Owen Hart Foundation per il torneo che partirà ...Durante la sua lunga carriera in WWE, Triple H ha detenuto un totale di 24 titoli ed è stato per quattordici volte campione del mondo. Si è inoltre aggiudicato l’edizione 1997 del torneo ‘King of the ...