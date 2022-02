(Di martedì 22 febbraio 2022) TORINO (ITALPRESS) – A quattro mesi dalla presentazione mondiale, la nuova4xe diventa protagonista di un’iniziativa di pre-booking dedicata in Italia, Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Austria, Belgio, Lussemburgo e Olanda. Coloro che accederanno al sito web al link bethefirst.-official.it potranno essere tra i primi a scoprire la nuova4xe Exclusive Launch Edition ed esprimere la propria manifestazione d’interesse a essere ricontattati quando il veicolo sarà disponibile in concessionaria. L’applicazionetecnologia ibrida plug-in 4xe suconferisce all’ammiraglia del marchio capability off road di riferimento grazie alla ...

Advertising

Italpress : Jeep annuncia il debutto europeo della Grand Cherokee 4xe - ildossier : JEEP ANNUNCIA IL DEBUTTO IN EUROPA DELLA NUOVA GRAND CHEROKEE 4XE - - ABMnewscom : Il brand Jeep® annuncia il debutto in Europa della nuova Grand Cherokee 4xe -

Ultime Notizie dalla rete : Jeep annuncia

Apple Daily, giornale pro - democrazia,la chiusura da sabato 23 Giugno 2021 - ...i servizi di emergenza sul posto e un veicolo gravemente danneggiato identificato dalla CNN come unadi ...Lo ha reso un portavoce della Milizia del popolo filorussa, secondo cui il veicolo - unaUaz - è esploso alle 19 ora locale in un parcheggio all'esterno dell'edificio che ospita la sede del ...TORINO (ITALPRESS) – A quattro mesi dalla presentazione mondiale, la nuova Jeep Grand Cherokee 4xe diventa protagonista di un’iniziativa di pre-booking dedicata in Italia, Francia, Germania, Spagna, ...Per questo motivo il presente annuncio non può rappresentare un vincolo contrattuale. Per ulteriori informazioni od approfondimenti e sapere in quale sede puoi visionare la vettura vi invitiamo a ...