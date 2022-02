Italmondo consolida la presenza nell’Area Mediterranea | accordo con la greca Sittellas per rafforzare l’asse logistico Italia-Grecia

(Di martedì 22 febbraio 2022)Spa e, leader di mercato rispettivamente ine in, hanno stretto una partnership esclusiva e strategica che consentirà ad ambedue le Società di aumentare sensibilmente i flussi di merci, grazie ad una ventina di mezzi settimanali in rotazione tra i due Paesi. In questo contesto,Spa,ulteriormente la propria posizione di leader di mercato per spedizioni groupage in. L’prevede infatti che l’azienda di trasporti fondata e diretta dalla famiglia Pozzi Chiesa effettui collegamenti plurisettimanali che coinvolgono sia la sede di Milano sia tutte le altre filiali di proprietà (Torino, Padova, Bologna, Prato e Roma) da e per le due piattaforme diad Atene e ...

