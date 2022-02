Italia femminile, Girelli vince il Pallone Azzurro: «Ora tutto sull’Europeo» (Di martedì 22 febbraio 2022) Italia femminile, Girelli vince il Pallone Azzurro: «Ora tutto sull’Europeo. Dedico la vittoria ai tifosi dell’Italia» L’attaccante della Juventus Women Cristiana Girelli ha ricevuto in premio il «Pallone Azzurro», dedicato alla miglior calciatrice azzurra dell’anno. Ecco le sue dichiarazioni. SULLA VITTORIA DEL Pallone Azzurro – «Ricevere un premio è sempre bello, particolare. È il mio primo premio e sono molto felice ed è il primo in Azzurro che mi fa doppiamente piacere. È sinonimo di orgoglio perché quello che ho fatto e che abbiamo fatto tutte insieme è arrivato e si è visto. Lo ricevo io ma è come se lo ricevesse ogni mia ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022)il: «Ora. Dedico la vittoria ai tifosi dell’» L’attaccante della Juventus Women Cristianaha ricevuto in premio il «», dedicato alla miglior calciatrice azzurra dell’anno. Ecco le sue dichiarazioni. SULLA VITTORIA DEL– «Ricevere un premio è sempre bello, particolare. È il mio primo premio e sono molto felice ed è il primo inche mi fa doppiamente piacere. È sinonimo di orgoglio perché quello che ho fatto e che abbiamo fatto tutte insieme è arrivato e si è visto. Lo ricevo io ma è come se lo ricevesse ogni mia ...

