Italia femminile, Gama: «Lotteremo per conquistare l'Algarve Cup» (Di martedì 22 febbraio 2022) . Le parole della capitana azzurra Sara Gama ha parlato alla vigilia della finale di Algarve Cup tra Italia e Svezia. Le sue parole: «Sarà una gara difficile, da affrontare con la massima attenzione. Non possiamo permetterci errori, quindi dovremo giocare con la giusta calma per riuscire a gestire al meglio i vari momenti della partita. Siamo contente di essere di nuovo in finale e di aver dimostrato a tutti la nostra forza: il nostro percorso nell'edizione del 2020 non era stato un caso e, dopo la sfida annullata con la Germania, finalmente potremo lottare per conquistare questo trofeo».

