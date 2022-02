Isola dei Famosi: Francesco Facchinetti è finito in carcere il Honduras | Il racconto via social (Di martedì 22 febbraio 2022) Francesco Facchinetti è finito in carcere in Honduras per un equivoco. A raccontare il retroscena dell’accaduto è stato il conduttore attraverso delle stories Ig Francesco Facchinetti è finito in carcere in Honduras quando era inviato del programma L’Isola dei Famosi, allora condotto da Simona Ventura. A raccontare la disavventura è stato proprio il giudice de Il cantante Mascherato che si trova in casa a causa del covid. Così in diverse storie Instagram ha raccontato l’accaduto. “Mi avete chiesto in tanti perché mi hanno arrestato in Honduras. Intanto vi dico che è tutto verissimo. Stiamo parlando del 2007 e all’epoca l’Honduras era un paese molto ... Leggi su 361magazine (Di martedì 22 febbraio 2022)ininper un equivoco. A raccontare il retroscena dell’accaduto è stato il conduttore attraverso delle stories Igininquando era inviato del programma L’dei, allora condotto da Simona Ventura. A raccontare la disavventura è stato proprio il giudice de Il cantante Mascherato che si trova in casa a causa del covid. Così in diverse storie Instagram ha raccontato l’accaduto. “Mi avete chiesto in tanti perché mi hanno arrestato in. Intanto vi dico che è tutto verissimo. Stiamo parlando del 2007 e all’epoca l’era un paese molto ...

